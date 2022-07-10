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Ще одна версія Windows перестала існувати

Ще одна версія Windows перестала існувати

Компанія Microsoft оголосила про завершення підтримки Windows 8.1. Про це повідомляє закордонний ресурс Makeusof.

Згідно з джерелом, Microsoft офіційно завершує підтримку Windows версії 8.1. Компанія назвала точну дату – 10 січня 2023 року. У Microsoft уточнили, що користувачі Windows 8.1 у липні побачать спеціальне повідомлення, яке запропонує їм оновитися на новішу версію Windows і повідомить, коли їх ОС перестане підтримуватися.

Що мається на увазі під кінцем підтримки Windows 8.1? Це означає, що комп’ютери під її керуванням більше не будуть отримувати патчі безпеки і взагалі ніяких оновлень від Microsoft. Сама ОС продовжить працювати, але з кожним місяцем стає все менш безпечною. Крім того, для Windows 8.1 більше не будуть створюватися та оновлюватися деякі драйвери, так що у користувача можуть виникати проблеми із сумісністю аксесуарів або софту.

Microsoft прямо радить користувачам Windows 8.1 протягом найближчих півроку оновити свої комп’ютери до Windows 10 або новішої версії.

Источник: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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