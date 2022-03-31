Шмигаль оцінює загальні збитки від війни у трильйон доларів, а втрату ВВП – у 35%

Скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

“Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище”, – розповів він. Шмигаль зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

Шмигаль підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

При цьому втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують 1 трлн доларів.

Він пояснив, що ця сума складається з трьох частин:

Перша: прямі інфраструктурні збитки, тобто зруйновані мости, дороги, житло, будівлі. Зараз ця оцінка становить близько 120 млрд доларів, а з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат – понад 270 млрд доларів;Друга: підрахунок втрат української економіки, тобто падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають бойові дії. Це – недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції, що оцінюється у 290 млрд доларів;Третя: втрати, отримані внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів, адже підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 млрд доларів зовнішнього фінансування цьогоріч, а ВВП країни скоротиться на 10% якщо війна закінчиться найближчим часом. Водночас Фонд допускає скорочення до -35% цьогоріч.

Сукупні збитки України внаслідок розв’язання Росією війни сягають 564,9 мільярда доларів з урахуванням втрат цивільного населення, ВВП та інвестицій.Валовий внутрішній продукт України торік сягнув 5,5 трлн грн, а реальний ВВП зріс на 3,4% після року пандемії.

Агентство Телевидения Новости