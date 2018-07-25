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Що і як потрібно зробити заробітчанам, щоб уникнути проблем із податковою – лайфхак

Що і як потрібно зробити заробітчанам, щоб уникнути проблем із податковою – лайфхак

Торік українці перерахували з-за кордону майже 10 мільярдів доларів

Як і інші працюючі громадяни України, люди що працюють за кордоном повинні щомісяця сплачувати податки до бюджету України. Обов'язок сплачувати податки залежить насамперед від резидентності. Про таке йдеться у програмі "Код успіху" на "5 каналі".

Переконливий аргумент для визначення країни для сплати податків – центр життєвих інтересів: місце проживання сім'ї або місце реєстрації підприємця. Якщо неможливо визначити центр життєвих інтересів, або неможливо визначити місце перебування громадянина – така особа вважається резидентом України, якщо перебуває на території нашої країни більше як 183 днів протягом звітного податкового року.

Якщо громадяни перебувають за кордоном і в них є статус резидента України, вони зобов'язані декларувати свої іноземні доходи та сплатити податок на доходи фізичних осіб (18%) і військовий збір (1,5%). Подати відповідну декларацію можна за допомогою електронної пошти, електронного ключа, або засобами поштового зв'язку – надіслати на адресу податкової за місцем реєстрації. Реквізити для сплати податку можна знайти на сайті ДФС.

Громадяни, які працюють за кордоном офіційно і сплачують податки, мають право при поданні декларації зменшити податок на суму, яка була сплачена за кордоном. У цьому разі необхідно подати відповідну довідку компетентного органу, де має бути зазначений дохід громадянина та сума сплаченого податку за кордоном. Якщо громадянин не може отримати таку довідку до 1 травня, він може звернутися із заявою до податкової та перенести строк подачі декларації до 31 грудня.

А ось приклад розрахунку податків на 1000 євро доходу отриманого резидентом України за кордоном:

* ПДФО (18%) – 180 євро

* Військовий збір (1,5%) – 15 євро

* Підлягає до сплати в бюджет: 180 + 15 = 195 євро

* Після сплати податків: 1000 – 195 = 805 євро

Електронна пошта для отримання інформаційно-довідкових послуг ДФС: idd@sfs.gov.ua

Повну версію програми "Код успіху" дивіться тут:

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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