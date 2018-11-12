Що треба знати, аби безпечно купити квартиру

Постійний експерт «СК» із правових питань – адвокат Роман Чумак – виділяє вісім головних порад тим, хто збирається стати власником нерухомості.

Отже, покупцям, за словами юриста, не зайвим буде звернутись до фахівця з нерухомості, який зможе продивитися «історію» квартири та захистити від проблемної покупки.

– Як фахівець у сфері ринку нерухомості та практикуючий адвокат я доволі часто стикаюсь зі спорами, які виникають при здійсненні купівлі-продажу квартир, – каже Роман Чумак.

Тому, узагальнюючи всі головні проблемні ситуації, адвокат надав такі поради.

1. Купівля нерухомості – важливий правочин, тому не полінуйтесь і належним чином оформте угоду. У разі надання завдатку зверніть увагу, що завдаток є забезпеченням виконання зобов’язання, тому договір про надання завдатку за договором купівлі-продажу нерухомості має бути нотаріально посвідченим. У разі відсутності нотаріального посвідчення договір завдатку є нікчемним.

2. У тому разі, коли від імені продавця діятиме особа за довіреністю, ретельно проаналізуйте текст довіреності: чи може довірена особа вчиняти всі необхідні дії, ставити підписи, отримувати кошти тощо.

3. Зверніть увагу на правовстановлюючий документ, який посвідчує право власності на квартиру. Наприклад, можливий варіант, що майно особі належить на підставі заочного рішення суду. У цьому разі варто зважити на ризик, що заочне рішення суду має простішу процедуру перегляду та оскарження.

– Саме тому, якщо ви купуєте квартиру, що належить особі на підставі заочного рішення суду, особливо ретельно зважте всі плюси й мінуси. Зазвичай я, якщо є інші прийнятні варіанти, не рекомендую клієнтам купувати таку нерухомість, – пояснює Роман Чумак.

4. Варто проаналізувати, чи не перебуває на даний час продавець квартири в судових процесах. Частими є випадки, коли з приводу квартири відбувається судовий спір, тому власник намагається швидше її продати, що може призвести до того, що до судової справи буде залучений новий покупець.

5. Треба проаналізувати місце розташування квартири. Наприклад, траплялися випадки, коли особа купувала квартиру в будинку, який підлягав примусовому викупу та знесенню для потреб у будівництві метро.

6. З’ясуйте, чи не зареєстровані у квартирі треті особи: наявність цього факту не завадить придбанню квартири, але в подальшому виписування небажаних мешканців може зайняти багато часу і спричинити судові спори.

7. Купуючи квартиру, не забудьте перевірити особу продавця. На сьогодні є чимало шахраїв, які мають підроблені паспорти для здійснення угод. Тому на сайті Державної міграційної служби можна перевірити інформацію про паспорт власника квартири, а на ресурсі Державної фіскальної служби – ідентифікаційний код. Це вбереже вас від купівлі житла у «мертвих душ».

8. У тому разі, коли квартира продається кілька разів за досить короткий час, слід також ретельно підійти до процедури купівлі. Причиною цього можуть бути різні чинники – від неприємних сусідів до більш серйозних юридичних факторів.

Источник: slk.kh.ua

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