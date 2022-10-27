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Штучний інтелект створив 100 тисяч фотографій людей, яких не існує

Штучний інтелект створив 100 тисяч фотографій людей, яких не існує

Компанія Generated Media представила Generated Photos, каталог зі 100 тисяч зображень неіснуючих людей у повний зріст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє PetaPixel.

Відтак новостворені фотографії людей у повний зріст можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор і виробництві відеоматеріалу серед багатьох інших напрямків.

До цього, штучний інтелект зміг створити каталог зі 100 тисяч фотографій лише облич людей, яких не існує.

Світлини облич, зроблені штучним інтелектом, уже використовуються в ігровій індустрії, як орієнтири для художників або твори мистецтва невзаємозамінних токенів (NFT).

«Існує багато припущень і упереджень щодо контенту, створеного штучним інтелектом. Багато людей вважають це виключно deepfake, дезінформацією та пов’язаними шкідливими речами. Але ті ж самі люди дивляться фільми з комп'ютерними технологіями, які можуть зробити воскресіння померлих акторів і ходять на концерти ABBA в 2022 році», – заявляє Артем Кан з Generated Photos.

Зазначається, що на тепер усі створені штучним інтелектом фотографії людей у повний зріст— це молоді, стрункі дорослі люди. Компанія планує урізноманітнити каталог за допомогою створення світлин людей різного віку, типу фігури, пози та індивідуального одягу.

Джерело: ukrinform.ua

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