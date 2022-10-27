Штучний інтелект створив 100 тисяч фотографій людей, яких не існує

Компанія Generated Media представила Generated Photos, каталог зі 100 тисяч зображень неіснуючих людей у повний зріст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє PetaPixel.

Відтак новостворені фотографії людей у повний зріст можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор і виробництві відеоматеріалу серед багатьох інших напрямків.

До цього, штучний інтелект зміг створити каталог зі 100 тисяч фотографій лише облич людей, яких не існує.

Світлини облич, зроблені штучним інтелектом, уже використовуються в ігровій індустрії, як орієнтири для художників або твори мистецтва невзаємозамінних токенів (NFT).

«Існує багато припущень і упереджень щодо контенту, створеного штучним інтелектом. Багато людей вважають це виключно deepfake, дезінформацією та пов’язаними шкідливими речами. Але ті ж самі люди дивляться фільми з комп'ютерними технологіями, які можуть зробити воскресіння померлих акторів і ходять на концерти ABBA в 2022 році», – заявляє Артем Кан з Generated Photos.

Зазначається, що на тепер усі створені штучним інтелектом фотографії людей у повний зріст— це молоді, стрункі дорослі люди. Компанія планує урізноманітнити каталог за допомогою створення світлин людей різного віку, типу фігури, пози та індивідуального одягу.

Джерело: ukrinform.ua

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