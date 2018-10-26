Швеция делится опытом экологичного производства тепла и электроэнергии из мусора

В городе Уппсала (Швеция) Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук в составе украинской делегации посетил производственные мощности одной из ведущих в Европе энергетических компаний «Vattenfall», генерирующий тепло и электроэнергию для города, в основном, из промышленных и бытовых отходов.

Компания «Vattenfall» имеет более чем 100-летний опыт работы в энергетике и собственными проектами демонстрирует преимущества централизованного отопления городов энергией из биомассы и мусора.

Так, тепловая мощность объекта - 400 МВт, а электрическая - 50 МВт. Станция обеспечивает практически все потребности города Уппсала в тепловой энергии и горячей воде.

При этом, представители компании «Vattenfall» считают, что в централизованном теплоснабжении лучше использовать мусор для генерации энергии с высококачественными экологическими технологиями очистки газов, чем иметь 9000 индивидуальных котлов и задымленный город, как было раньше.

Благодаря таким мощностям город лишается проблем с мусорными свалками, а экология улучшается.

Сейчас компания «Vattenfall» занимается модернизацией мощностей. В планах на ближайшие годы - продолжать обеспечивать город энергией из биомассы, мусора, тепловых насосов и ввести в эксплуатацию еще станцию ​​на древесной щепе. Конечная цель - превратить Уппсале на город с нулевыми выбросами углерода до 2030 года.

«Именно такие мощности крайне нужны украинским городам, зависящим от газа и одновременно богатым биоэнергетическими ресурсами», - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как пояснил С.Савчук, сегодня Швеция даже импортирует мусор для генерации необходимой энергии, а в Украине около 10 млн тонн мусора собирается ежегодно на свалках и полигонах, ухудшая окружающую среду.

Поэтому Сергей Савчук пригласил представителей компании изучать потенциал украинского рынка и реализовывать совместные проекты по генерации энергии из мусора.

Источник: elektrovesti.net

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