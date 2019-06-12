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Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании фрезерованных шумовых полос на дорогах высшей категории (I-II) вступят в силу с 1 сентября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"Устройство шумовых полос на трассах может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы прописали целесообразность их устройства на крупнейших трассах. Норма начнет действовать в сентябре", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.

По его словам, устройство шумовой разметки может сократить количество ДТП в 4-6 раз.

Норма об устройстве шумовой разметки носит рекомендационный характер, проектирование полос должно происходить с учетом техтребований согласно ДСТУ 8732:2017 "Безопасность дорожного движения. Полосы шумовые. Общие технические требования. Правила использования".

Изменения в ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" разработаны ГП "ГосдорНИИ".

Нормы также регулируют проектирование техсредств для успокоения трафика на въездах в населенные пункты, размещение на дорогах противоослепляющих экранов, светоотражающих вставок, устройство разрывов разделительных ограждений, использование геосинтетических материалов при строительстве дорог и др.

Источник: elektrovesti.net

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