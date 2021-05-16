Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 105

Шутка на $20 млрд: Илон Маск потерял значительный капитал после заявления на камеди-шоу

Шутка на $20 млрд: Илон Маск потерял значительный капитал после заявления на камеди-шоу

Акции Tesla упали на 15%

Состояние американского миллиардера Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после его высказываний на комедийном шоу.

В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой", сообщает Forbes.

По оценкам издания, на этой неделе (10-14 мая) акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15%, в результате чего собственный капитал миллиардера снизился на $20,5 млрд — до $145,5 млрд.

При этом Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,6 млрд, пишет журнал.

Как отмечается, в ходе эфира на телешоу Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

Ранее биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском.

Напомним, в начале марта 2021 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

Как известно, за 2020 год Tesla зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткойнов, которыми владеет автопроизводитель.

Ранее компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 млрд в криптовалюту биткойн, в результате чего цена этой криптовалюты установила новый рекорд.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: валюта, США

Читайте ещё:

Національний банк уводить у обіг золоту пам’ятну монету “1 Гривня”
Сегодня 09:58    113
Марсоход Perseverance обнаружил загадочные камни на Красной планете
Сегодня 08:35    163
Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2020 року залишається стабільно низьким
14.05.2021 08:15    166
Xiaomi договорилась с Минобороны США об исключении из "черного списка" — СМИ
13.05.2021 09:16    240
Минобороны США может отказаться от сотрудничества с Microsoft
12.05.2021 08:23    201
В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
11.05.2021 10:15    216
Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера, і обвалив Dogecoin
11.05.2021 08:38    545
Самая большая в мире "аккумуляторная батарея" имеет емкость в 5 ГВт/ч
11.05.2021 08:20    415
На снижение цен рассчитывать не приходится
11.05.2021 06:16    344
Новая санкционная стратегия сдерживания путинской России
11.05.2021 06:07    520
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 