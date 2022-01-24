"Сижу в трусах дома": киевская IT-рекрутерка отменила собеседование из-за отказа включать камеру

Очередной скандал в сфере IT развернулся в сети после публикации рекрутеркой скриншотов переписки с кандидатом. Мужчина отказался включать камеру для прохождения не технического собеседования.

Своей перепиской с кандидатом на имя Иван поделилась рекрутерка Наталья Кукушкинская в сети линкедин. Она отметила, что хочет "улыбнуться от абсурдности ситуации".

С этого и начался скандал, поскольку представители IT в основном встали на сторону кандидата.

Могли обсудить все без камеры

Судя по скриншотам переписки, Кукушкинская напомнила мужчине о собеседовании и попросила его проверить микрофон и камеру.

На это кандидат переспросил у нее, является ли собеседование техническим. Получив отрицательный ответ, Иван назначил, что он "сидит в трусах дома", поэтому предоставить все ответы может без включения камеры.

После этого женщина переспросила, отменять ли ей собеседование, на что получила матерный ответ.

Переписка с кандидатом / Скриншот Натальи Кукушкинской

Как рассказали работники IT отрасли в комментарии 24 каналу, разговор с рекрутерками является исключительно фильтром для того, чтобы убедиться в том, к какой именно команде и на какую должность лучше подойдет кандидат. После этого этапа назначается техническое собеседование, которое уже обычно проводит будущий руководитель человека.

Во время технического собеседования, как говорят айтишники, включение камеры является уместным и обязательным, однако такие же требования от рекрутерки специалисты расценивают как способ просто лишний раз заставить человека делать лишние движения.

Впрочем, коллеги рекрутерки начали ее защищать и отметили, что "кандидат на самом деле не ищет работу".

Источник: 24tv.ua/

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