"Сижу в трусах дома": киевская IT-рекрутерка отменила собеседование из-за отказа включать камеру
Очередной скандал в сфере IT развернулся в сети после публикации рекрутеркой скриншотов переписки с кандидатом. Мужчина отказался включать камеру для прохождения не технического собеседования.
Своей перепиской с кандидатом на имя Иван поделилась рекрутерка Наталья Кукушкинская в сети линкедин. Она отметила, что хочет "улыбнуться от абсурдности ситуации".
С этого и начался скандал, поскольку представители IT в основном встали на сторону кандидата.
Могли обсудить все без камеры
- Судя по скриншотам переписки, Кукушкинская напомнила мужчине о собеседовании и попросила его проверить микрофон и камеру.
- На это кандидат переспросил у нее, является ли собеседование техническим. Получив отрицательный ответ, Иван назначил, что он "сидит в трусах дома", поэтому предоставить все ответы может без включения камеры.
- После этого женщина переспросила, отменять ли ей собеседование, на что получила матерный ответ.
Переписка с кандидатом / Скриншот Натальи Кукушкинской
Как рассказали работники IT отрасли в комментарии 24 каналу, разговор с рекрутерками является исключительно фильтром для того, чтобы убедиться в том, к какой именно команде и на какую должность лучше подойдет кандидат. После этого этапа назначается техническое собеседование, которое уже обычно проводит будущий руководитель человека.
Во время технического собеседования, как говорят айтишники, включение камеры является уместным и обязательным, однако такие же требования от рекрутерки специалисты расценивают как способ просто лишний раз заставить человека делать лишние движения.
Впрочем, коллеги рекрутерки начали ее защищать и отметили, что "кандидат на самом деле не ищет работу".
Источник: 24tv.ua/