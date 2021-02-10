Система страхования – эффективная защита во время кризиса

Во время пандемии и затяжного финансового кризиса важно защитить себя и своих близких от проблем со здоровьем и от всевозможных неприятностей. Много опасностей нас подстерегает на дорогах, часто случаются аварии, последствия которых непредсказуемы. Практика показала, что самый эффективный механизм защиты своего семейного бюджета от непредвиденных ситуаций – страхование.

Обязательное автострахование

Большинству водителей страшно попасть в аварию и разбить свою машину. Еще более неприятно повредить чужую и расплачиваться потом за это, долгие годы погашая кредит. Эти волнения становятся особенно актуальными сейчас, когда на дорогах появляется все больше дорогих авто.

Эффективный способ защититься от таких рисков – страхование ОСАГО. Приобретая подобный полис, водитель авто перекладывает ответственность за выплату компенсации пострадавшим на страховую компанию. На ремонт поврежденной машины выплатят до 130 тыс. грн, а на лечение – до 260 тыс. Правда, по такой системе свой автомобиль придется ремонтировать за свой счет. Обязуется своевременно погасить долги своих клиентов страховая компания «Арсенал Страхование», которая давно работает на рынке и входит в десятку самых крупных страховщиков Украины по версии журнала Insurance TOP.

Страхование КАСКО

Если цель водителя – защитить собственную машину, то специалисты советуют обратить внимание на систему добровольного автострахования. Для этого разработана программа КАСКО. Она защищает своего владельца от:

пожара;

затопления;

повреждений в ДТП;

незаконного вмешательства третьих лиц (кража оборудования);

угона.

Владелец полиса получает право выбрать вариант денежной компенсации, оплату ремонта или полное восстановление авто на СТО. В случае угона водителю возместят стоимость машины.

Медицинское страхование

Немаловажно защититься и от проблем со здоровьем. Сегодня далеко не каждый имеет финансовую «подушку» на экстренный случай. Накопленные сбережения быстро уйдут на лекарства, оплату медицинских услуг и пр. В условиях пандемии риск заразиться Covid-19 и попасть в такую ситуацию становится намного выше. Наилучшая альтернатива этому – участие в корпоративной программе медицинского страхования. Преимущество заключается в том, что стоит такой полис дешевле, чем индивидуальный, а уровень сервиса остается на том же уровне.

Как выбрать страховую компанию

Оформленная страховка только тогда станет эффективной защитой в кризисных ситуациях, когда партнером будет выбрана надежная страховая компания. При выборе следует обратить внимание на такие критерии:

как организовано обслуживание клиентов, есть ли круглосуточная поддержка;

имеет ли компания достаточный страховой резерв (о прозрачности ведения бизнеса можно судить по отчетности на официальном сайте);

в течение какого времени выплачивается компенсация.

Эти и другие показатели на высоком уровне демонстрирует СК «Арсенал Страхование», которая имеет отличную репутацию и почти 350 тыс. клиентов.