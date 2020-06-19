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Система видеонаблюдения для Харькова обойдется в 10 млн грн

Система видеонаблюдения для Харькова обойдется в 10 млн грн

Город заключил соглашение о приобретении и установке системы видеонаблюдения «Безопасный город Харьков – 2020».

Об этом говорится на сайте «Prozorro». Согласно системе публичных закупок конечная цена заказа 9,7 млн грн.

В частности, планируется установить камер видеонаблюдения на: ул. Пушкинской, 82; ул. Ярослава Мудрого, 36; ул.Пушкинской, 67/69; пр. Науки, 41/43; Нетеченской набережной, 8; пр. Победы, 59; площади Привокзальной, 2.

Среди задач системы «Безопасный город Харьков-2020» указаны: осуществление контроля за объектами коммунальной собственности, парковыми зонами, памятниками культуры, выявление несанкционированной торговли, осуществление контроля за местами массового скопления людей, обеспечение контроля и соблюдения правил дорожного движения, надзор за организацией работы площадок для парковки и тому подобное.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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