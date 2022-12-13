Складнощі як у кризу 2008 року. Технологічний ринок Європи втратив $400 млрд вартості

Цього року європейська технологічна галузь втратила понад $400 млрд. вартості. Про це пише CNBC з посиланням на дані венчурної компанії Atomico.

Так, сукупна вартість усіх державних та приватних європейських технологічних компаній впала до $2,7 трлн з піку в $3,1 трлн наприкінці 2021 року.

Згідно зі звітом Atomico, загальне венчурне фінансування європейських стартапів цього року впаде до $85 млрд.

Крім того, деякі великі європейські компанії вже зіткнулися із значним падінням вартості. Так, шведський фінтехстартап Klarna знизила свою оцінку на 85% - з $45,6 млрд до $6,7 млрд. Акції музичного стрімінгового сервісу Spotify за останній рік впали більш ніж на 60%.

Зазначається, що рік, що минає, був важким для технокомпаній, які опинилися під тиском глобальних факторів, включаючи вторгнення Росії в Україну і посилення грошово-кредитної політики.

Федрезерв США та інші центральні банки підвищують ставки та скасовують стимули доби пандемії, щоб запобігти стрімкому зростанню інфляції. Це спонукало інвесторів переглянути свої позиції щодо збиткових технологічних компаній, вартість яких зазвичай залежить від очікувань майбутніх грошових потоків.

" Це найскладніше макроекономічне середовище з часів світової фінансової кризи", - зазначив партнер Atomico Том Вемейєр.

Він зазначив, що нинішнє середовище фінансування — менш ліквідне.

Очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів цього року впаде на 18% - до $85 млрд.

Іноземні інвестори значно понизили свій інтерес до технологічного сектору. Кількість активних американських інвесторів у великих раундах понад $100 млн впала на 22% порівняно з минулим роком.

Джерело: biz.nv.ua

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