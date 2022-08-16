Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 134

Скільки компаній заявили про вихід із Росії, але продовжують діяльність: відповідь KSE

Скільки компаній заявили про вихід із Росії, але продовжують діяльність: відповідь KSE

Близько 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід із РФ, продовжують працювати на російському ринку та підтримувати свої продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Київської школи економіки.

Аналітики назвали таку позицію як "leave - wait", тобто непорозуміння між суспільством і діями компанії. Раніше такі корпорації рішуче засудили дії Росії через вторгнення в Україну та заявили, що розірвуть відносини.

Проте протягом п'яти місяців після початку повномасштабної війни компанії продовжують підтримувати продукти, зберігати повну чи часткову активність у Росії.

Такий шлях популярний серед великих корпорацій, серед них ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:37    58
«Не такий страшний чорт»: Кулеба розповів, як Лавров сіпався на перемовинах у Туреччині
Сегодня 09:25    112
Британський літак-розвідник порушив російський кордон в районі мису Святой Нос. На Кольському півострові
Сегодня 09:14    108
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2022 року
Сегодня 09:05    107
Лукашенку презентували новий мотоцикл "Мінськ"
Сегодня 09:02    101
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно
Сегодня 09:00    82
Харківщина. 16 серпня
Сегодня 08:52    112
Кошмары невыученных уроков
Сегодня 08:51    122
рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО
Сегодня 08:40    93
Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации
Сегодня 08:30    120
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 