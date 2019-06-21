Скільки в Україні коштують "красиві" мобільні номери

В Україні продаються мобільні номери вартістю кілька сотень тисяч гривень. Такі ціни показують інтернет-магазини, які пропонують "VIP", "золоті" і "Діамантові" композиції.

Наприклад, номер оператора Vodafone формату 0XY 000 00 00 в залежності від постачальника може обійтися в 650-750 тисяч гривень. Номер lifecell 0X3 333 33 33 - 500-600 тисяч гривень. Номер Київстар 097 Х77 77 77 - 280-300 тисяч гривень.

Але навіть найдорожчі українські мобільні номери по своїй вартості поступаються світовим рекордсменам. Наприклад, в 2003 році китайська авіакомпанія Sichuan Airways купила номер 8888-8888 за $ 280 000. А в 2006 році компанія Qatar Telecom продала номер 666-6666 на благодійному аукціоні. Покупець виклав за нього $ 2,7 млн.

Більше цікавих фактів про телефонні номери та їх розвитку читайте в статті "Історія телефонного номера: від пари чисел до другого паспорта".

Нагадаємо, 1 травня 2019 року в Україні стартувала послуга MNP - перехід між мобільним операторами зі збереженням телефонного номера разом з кодом. За півтора місяці Український державний центр радіочастот отримав понад 17 000 заявок на перенесення мобільного номера. А змінити операторів без зміни номера вже встигли 8000 абонентів.

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