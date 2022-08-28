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Скільки зараз коштує одягти дитину до школи і як можна заощадити

Скільки зараз коштує одягти дитину до школи і як можна заощадити

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік для школярів, деякі з яких вийдуть на очне навчання, тому їм точно знадобиться оновлення гардеробу.

"Апостроф" створив універсальні списки речей, які можуть знадобитися школярам.

Як відомо, за законом шкільна форма не обов'язкова, тому варто купувати одяг, який підійде не тільки для відвідування школи.

Що знадобиться хлопчику

● Сорочки - у середньому від 200 грн;
● Штани - від 300 грн;
● Джемпери чи светри - від 300 грн;
● Черевики - від 400 грн;
● Спортивний костюм - від 400 грн;
● Кросівки - від 300 грн.

Такий набір одягу обійдеться для батьків близько у 2 тисячі гривень, але це залежить від вибору магазину, якості одягу і його кількості.

Що знадобиться дівчинці

● Блузки - від 300 грн;
● Спідниці - від 200 грн;
● Сукня - від 400 грн;
● Туфлі - від 400 грн;
● Брюки - від 300 грн;
● Спортивний костюм - від 400 грн;
● Кросівки - від 300 грн.

Мінімальна вартість одягу для дівчинки з такого списку обійдеться в 2300 гривень.

Водночас для школи можуть підійти чимало речей із повсякденного гардеробу, що значно знизить витрати на нові покупки. Перед шопінгом варто проглянути, які речі у вашої дитини вже є, і чи можна їх одягати до школи.

Джерело: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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