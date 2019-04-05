Сколько будет стоить проезд в метро - проект решения

Исполком Харьковского горсовета обнародовал проект решения об установлении тарифа на проезд в метрополитене.

Об этом сообщили в горсовете. Согласно проекту стоимость проезда составит 8 грн. за одну поездку. Предыдущие решения горсовета об установлении тарифов предлагается отменить.

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в письменном виде разработчиком в течение одного месяца со дня его опубликования по адресу: г.Харьков - 61003, ул. Конституции, 7, ком. 61 (тел. 731-51-44).

Аналогичный проект опубликован в отношении стоимости проезда в трамвае и троллейбусе. Предлагается установить его в 6 грн. за одну поездку.

Справка SQ. 6 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета повысил тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен. Новые тарифы вступили в силу с 7 февраля.

Представители Харьковского антикоррупционного центра подали два иска с требованием признать незаконными решения исполкома о повышении тарифов в городском электротранспорте.

12 марта Харьковский окружной административный суд провел первое заседание по иску об отмене тарифов на проезд в метро в размере 8 гривен за одну поездку.

Источник: sq.com.ua

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