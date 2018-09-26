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Сколько должен отработать украинец ради iPhone XS

Сколько должен отработать украинец ради iPhone XS

Аналитики посчитали, сколько дней необходимо работать, чтобы приобрести iPhone XS.

УКРАИНЦЫ. Среднестатистическому гражданину Украины необходимо отработать 136 дней, чтобы позволить себе покупку iPhone Xs, стоимость которого составляет около 40 тысяч гривен. И это при условии, что не надо тратиться на одежду, питание, ЖКХ и прочее.

ЕВРОПА. От 32 до 38 дней нужно посвятить работе, чтобы накопить на айфон жителям Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Венгрии. В Австрии, Германии, Финляндии и Франции нужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27. В Швейцарии нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании — 7,5.

СПРАВКА. Статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб.

Сколько должен отработать украинец ради iPhone XS

Источник: http://etcetera.media

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