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Сколько зарабатывают харьковчане (ЦИФРЫ)

Сколько зарабатывают харьковчане (ЦИФРЫ)

Средняя зарплата в Харьковской области в феврале 2020 года составила 9 тыс. 416 грн., что на 2,5% больше января этого же года. В Главном управлении статистики в Харьковской области сообщили, что самым высокооплачиваемым остается труд в следующих видах экономической деятельности:

● информация и телекоммуникации (19 тыс. 297 грн);

● добывающая промышленность и разработка карьеров (16 тыс. 60 грн);

● финансовая и страховая деятельность (15 тыс. 621 грн);

● государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (14 тыс. 548 грн);

● поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (13 тыс. 207 грн.);

● строительство (12 тыс. 33 грн.);

● транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (11 тыс. 204 грн.);

● профессиональная, научная и техническая деятельность (10 тыс. 377 грн).

Наименьший размер заработной платы наблюдался в следующих видах экономической деятельности:

● временное размещения и организация питания (6 тыс. 790 грн);

● предоставление других видов услуг (6 тыс. 975 грн);

● здравоохранение и предоставление социальной помощи (7 тыс. 68 грн);

● сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля (7 тыс. 225 грн);

● ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7 тыс. 293 грн).

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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