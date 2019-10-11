Сланцевой революции в США есть начало, но нет конца

США резко увеличили добычу сланцевой нефти и прокладку новых трубопроводов от основных месторождений “черного золота”.

Есть у революции начало, нет у революции конца! Это касается как нельзя лучше и сланцевой революции в США.

Так, если на этой неделе нефть сорта BRENT изо всех сил удерживает планку в районе $58 за баррель, то на следующей неделе, гарантий такого настойчивого нежелания падать - нет никаких. Ведь США форсируют полным ходом добычу сланца.

Как стало известно, на прошлой неделе нефтедобыча в США установила очередной рекорд, составив небывалые 12,6 млн баррелей в сутки, что сразу на 200 тысяч баррелей больше, нежели на позапрошлой неделе. В свою очередь этот показатель на 1,4 млн баррелей больше сентябрьской добычи год назад.

Помимо добычи США форсируют и экспорт. Например, за прошлую неделю в сутки на экспорт отправлялось 3,4 млн баррелей. Причем больше половины, 1,8 млн баррелей нефти уходило в страны Европейского союза.

Но и этого США мало. Ведь к 2021 году завершится прокладка и будут запущены трубопроводы от месторождений Permian к портам восточного побережья США, что позволит увеличить суточный экспорт ещё на 2 млн баррелей. Тем самым в ближайшие два года США догонят и даже перегонят Россию по объемам экспорта “чёрного золота”.

Стоит отметить, что предельная окупаемость добычи нефти на месторождении Permian составляет на сегодняшний день $30 за баррель, а потому, падение цен до этого уровня добывающим компаниям США не страшно. В свою очередь, благодаря совершенствованию методов добычи, эта планка окупаемости год от года падает.

А потому, когда публикуются прогнозы о том, что к 2023 году экспорт нефти из США составит 8 млн баррелей, и данному факту парируют – сами себе раскидывают грабли в виде падения цен, я искренне потешаюсь. А кто вам сказал, что окупаемость добычи нефти в США по состоянию на 2023 год будет такой же, как в 2019? Это вам не Россия, застрявшая в палеолите, у которой окупаемость барреля не меняется с 70-х годов прошлого века.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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