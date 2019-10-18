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"Слуги..." хочуть обкласти податками водіїв таксі
Помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко оприлюднив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні.
Відповідний пост він зробив у Facebook.
На його думку, обсяг цього ринку становить 50 млрд гривень, і велика частина його працює в тіні, у той час як в Польщі вжито заходів, що дозволяють вивести з тіні послуги таксі.
Зокрема, мова йде про легалізацію посередників - диспетчерів.
Михайленко вважає, що в Україні диспетчерські повинні бути податковими агентами, таксисти - підприємцями 1, 2 або 3 груп (в залежності від того, вони займаються перевезеннями постійно або час від часу).
Источник: newsua.one
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