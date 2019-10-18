"Слуги..." хочуть обкласти податками водіїв таксі

Помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко оприлюднив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні.

Відповідний пост він зробив у Facebook.

На його думку, обсяг цього ринку становить 50 млрд гривень, і велика частина його працює в тіні, у той час як в Польщі вжито заходів, що дозволяють вивести з тіні послуги таксі.

Зокрема, мова йде про легалізацію посередників - диспетчерів.

Михайленко вважає, що в Україні диспетчерські повинні бути податковими агентами, таксисти - підприємцями 1, 2 або 3 груп (в залежності від того, вони займаються перевезеннями постійно або час від часу).

Источник: newsua.one

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