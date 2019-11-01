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"Слуги народа" предлагают поднять лимиты для ФОПов: 3-я группа может платить до 10 млн

Слуги народа предлагают поднять лимиты для ФОПов: 3-я группа может платить до 10 млн

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко зарегистрировали законопроект №2338 о детенизации рынка товаров и услуг, в котором предлагают повысить годовые лимиты для ФОП

Текст законопроекту появился на сайте парламента 31 октября.

Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для ФОП, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

- для 1-й группы - с 0,3 млн до 1 млн грн/год;

- для 2-й группы - с 1,5млн до 5 млн грн/год;

- для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн грн/год.

Также для ФОП 1-й группы, оказывающих бытовые услуги предлагается ввести налоговую ставку 0%.

Для тех, кто работает по другим КВЭД этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 грн.

По словам инициаторов законопроекта, в Украине сегодня зарегистрировано 1,8 млн ЧП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога.

По данным ГФС, за 2018 ФОПы заплатили 19,6 млрд грн единого налога, что на 38% больше показателей прошлого года. В 2018 году сборы за единый налог составили 14 млрд грн.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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