"Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google

У Верховній раді зареєстрували законопроект про оподаткування ПДВ послуг, які міжнародні корпорації через інтернет надають фізичним особам в Україні.

Невдовзі підписка на сервіси Google, YouTube, Apple, реклама на Facebook і Google та розміщення квартири на Booking в Україні можуть подорожчати на 20%. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67703

У Верховній раді у грудні 2019 року зареєстровано законопроект №2634 про оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, які постачаються нерезидентами українським громадянам.

Шанси на його прийняття – високі, оскільки автор проекту закону - нардеп від "Слуги народу" та голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він є відповідальним за податкові зміни в команді президента Володимира Зеленського.

Його законопроект торкнеться, в першу чергу, введення ПДВ на послуги таких сервісів як Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Однак проект закону не обмежується цими корпораціями, оскільки він стосується введення ПДВ на всі електронні послуги, які міжнародні корпорації надають українцям.

Наприклад, якщо ви слухаєте музику через сервіс Play Музика від Google, то після вступу закону в силу, вартість сервісу подорожчає на 20%, оскільки в нього буде включено розмір податку на додану вартість (ПДВ).

Аналогічне подорожчання відбудеться і на послуги розміщення реклами на платформах Facebook та Google, YouTube і в мобільних додатках.

В пояснювальній записці до законопроекту автор зазначає, що розвиток технологій дозволив міжнародним корпораціям надавати електронні послуги в багатьох країнах без необхідності реєстрації свого представництва там.

Відповідно, за таких умов, в Україні ці компаній надають послуги, отримують дохід в сотні мільйонів доларів (точну суму порахують податківці після прийняття цього закону), але не сплачують податки до бюджету.

Наразі послуги міжнародних корпорацій, які вони надають українським компаніям через інтернет, оподатковуються ПДВ через механізм делегування обов'язку декларування податкового зобов'язання покупцями. Тобто українська компанія самостійно сплачує ПДВ з послуг отриманих від міжнародних корпорацій.

Водночас послуги, які такі міжнародні корпорації-нерезиденти надають фізичним особам в Україні, податком на додану вартість не оподатковуються.

Відповідно бюджет недоотримує мільйони гривень, а зареєстровані в Україні компанії, які також надають електронні послуги, знаходяться в нерівних умовах, адже в ціну їхньої продукції включено ПДВ.

Сплата податку на додану вартість з електронних послух від міжнародних корпорацій - світова практика. Так, в ЄС електроні послуги оподатковуються за місцем їхнього надання. Раніше ці послуги оподатковувалися за місцем реєстрації постачальника. Це давало можливість корпораціям реєструватися в країнах з низьким ПДВ і оптимізувати податкове навантаження.

В Росії ПДВ з електронних послуг міжнародних корпорацій було введено в 2017 році, а в Білорусі – в 2018 році.

ЯК ХОЧУТЬ ОБКЛАДАТИ ПДВ ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ?

Згідно із запропонованих Гетманцевим змін до Податкового кодексу, ПДВ сплачуватимуть нерезиденти, які не мають в Україні постійного представництва, але напряму постачають електронні послуги фізичним особам на митній територію нашої країни.

Норма не стосується компаній-нерезидентів, які постачають послуги українцям через посередників. Якщо послуга постачатиметься через посередника, то платником ПДВ вважатиметься саме він.

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Що вважається електронними послугами?

У законопроекті уточнено перелік електронних послуг. Зокрема, ними вважатимуться:

• Постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книжок та журналів;

• Постачання аудіо, відео, ігор, азартні ігри, та послуги з участі в таких іграх;

• Надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;

• Доступ до хмарних технологій;

• Постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПЗ та електронного обладнання;

• Надання послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Сюди не відносяться: послуги, які були замовлені через інтернет, але доставлені не за допомогою мережі, ПЗ на фізичних носіях, консультації по електронній пошті та надання доступу до мережі.

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Для того щоб почати сплачувати ПДВ міжнародним корпораціям, потрібно буде зареєструватися нерезидентом-платником податку на додану вартість.

Однак, якщо в попередньому році загальна сума від постачання фізособам електронних послуг в Україні, сукупно не перевищувала 1 млн грн, то реєструватися платником ПДВ необов'язково.

Після реєстрації нерезидент отримає доступ до електронного сервісу "ПДВ для осіб нерезидентів".

Через нього він подаватиме спрощену податкову декларацію, отримуватиме податкові повідомлення про суми нарахованого податку, про штрафні санкції та вимоги надати додаткову інформацію.

Через цей портал нерезидент зможе і оскаржувати рішення податківців.

Повідомлення від податкових органів дублюватимуться на електронну скриньку нерезидента, яку він зазначить при реєстрації.

Якщо міжнародна корпорація не зареєструється платником ПДВ в Україні, то буде оштрафована на 8,5 тис грн.

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Що вважатиметься місцем постачання електронних послуг фізичним особам

Місцем надання послуг нерезидентами через інтернет вважатиметься інформація про місцезнаходження фізичної особи, яка отримала послугу, зокрема:

• код країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;

• місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач послуги;

• місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою;

• місцезнаходженням банку чи іншої фінустанови, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата послуги;

• відомості про місце проживання отримувача електронної послуги.

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Нерезиденти, які надають фізичним особам в Україні електронні послуги, раз в квартал будуть подавати спрощену податкову декларацію. У ній вони будуть вказувати: найменування юридичної особи, індивідуальний податковий номер нерезидента, зареєстрованого як платника ПДВ, податковий період, вартість наданих послуг за звітний період та суму податку.

Якщо нерезидент-платник ПДВ порушить строки подачі спрощеної податкової декларації, або сплати податку, то податковий орган протягом 30 днів направить йому повідомлення про необхідність подати декларацію/сплатити податки та повідомлення про суму штрафних санкцій.

Окрім того, податківець, при проведенні перевірки спрощеної податкової декларації поданої нерезидентом-постачальником електронної послуги, може витребувати у нього, або третіх осіб (наприклад банку), інформацію про вартість наданих послуг та терміни їх оплати.

Тобто держава Україна знатиме, на яку суму було придбано рекламних послуг у Facebook та Google, або скільки українці витрачають на Apple Music.

Документом, який підтвердить факт постачання електронних послуг нерезидентом на митній території України буде квитанція/чек про оплату таких послуг.

А базою оподаткування операцій з постачання нерезидентом, зареєстрованим платником ПДВ, електронних послуг населенню України вважатиметься вартість таких послуг. Розмір податку – 20%, який буде включено в ціну.

Тобто вартість послуг наприклад з таргетованої та контекстної реклами, як і вартість платних сервісів завантажених через Play маркет App Store Itunes виросте на 20%, податок буде сплачувати фізична особа, а власне міжнародна корпорація (або її посередник) буде лише адмініструвати його.

Нерезидент постачальник електронної послуги сплачуватиме ПДВ до бюджету України у іноземній валюті.

Якщо електрона послуга постачається фізичним особам через посередника, який також є нерезидентом України, то до нього застосовуватимуться аналогічні правила.

Реєстрацію платника ПДВ-нерезидента буде анульовано за його заявою, або якщо він протягом чотирьох звітних періодів не подає спрощену податкову декларацію, або такі декларації будуть свідчити про відсутність надання послуги.

Источник: censor.net.ua

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