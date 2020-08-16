Смартфон PinePhone на базе Linux предоставляет пользователям максимум контроля

Наибольшая привлекательность PinePhone заключается в том, что он представляет собой Linux-ПК, умещающийся в ладони.

Когда операционная система Android только появилась, ее потенциал для модификаций был практически безграничен благодаря ядру Linux и опенсорсной природе. Однако с годами в целях безопасности компания Google добавила в нее целый ряд ограничений, в том числе сделала невозможным получение прав суперпользователя. К счастью для пользователей, желающих иметь больше контроля над своим устройством, производитель одноплатных компьютеров Pine64 выпустил бюджетный смартфон PinePhone, поддерживаемый сообществом Linux.

Первой доступной версией PinePhone стало устройство под кодовым названием Braveheart, выпущенное в январе 2020 года. С тех пор Pine64 выпустил уже несколько смартфонов с разными предустановленнными дистрибутивами Linux.

PinePhone оснащен чипсетом Allwinner A64 (4-ядерный ARM Cortex A53, видеокарта Mali 400), 5,95-дюймовым IPS-дисплеем (1440x720 пикселей, разрешение 18:9), 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятором мощностью 2800 мАч, заменяемым любой батареей Samsung J7, а также 5-мегапиксельными фронтальной и основной камерами. Устройство поддерживает LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0, оснащено GPS, акселерометром, гироскопом, компасом, а также датчиками приближения и освещенности.

Объем встроенного eMMC-накопителя составляет 16 ГБ, также есть возможность расширения встроенной памяти до 2 ТБ с помощью карты microSD. Примечательно, что карта памяти может играть роль загрузочного диска – достаточно записать на нее образ ОС, вставить в PinePhone, и устройство загрузится с microSD. То есть, на смартфоне можно использовать множество ОС, нужно лишь менять карты microSD.

Внутри PinePhone есть шесть аппаратных выключателей, позволяющих с помощью отвертки отключать Wi-Fi, Bluetooth, обе камеры, микрофон и вход для наушников. Другими словами, для обеспечения приватности нет нужды заклеивать камеру и микрофон, достаточно просто отключить их на аппаратном уровне.

Наибольшая привлекательность PinePhone заключается в том, что устройство, по сути, представляет собой Linux-ПК, умещающийся в ладони. В нем нет изолированного загрузчика, поэтому пользователь может с легкостью переключаться между дистрибутивами Linux. В настоящее время устройство поддерживает 17 ОС, в том числе Ubuntu Touch, Sailfish, Mobian (Debian), Fedora, Arch Linux и пр.

Источник: securitylab.ru

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