Смартфон вместо терминала: в Украине вводят технологию платежей tap to phone

Компания Visa и Ощадбанк начали тестирование уникального для Украины технологического решения Tap to Phone - нового формата приема платежей, предусматривающий использование смартфонов вместо привычных терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Технология, впервые презентуется в Украине и странах СНГ и Юго-Восточной Европы, призвана значительно расширить возможности приема электронных платежей и ускорить их масштабирование в интересах пользователей бесконтактных платежных средств, торгово-сервисных предприятий и банков", - отмечается в сообщении.

Tap to Phone позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем на POS-терминал без дополнительного оборудования, отметили в банке.

Это решение позволит упростить ведение малого и среднего бизнеса: предприниматели смогут значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

А потребители получат лучший опыт и будут иметь возможность оплачивать покупки безопасно, быстро и удобно даже там, где раньше это было невозможно, добавили в госбанке.

По словам главы правления Ощадбанка Андрея Пышного, с помощью этой технологии предприниматели почувствуют двойной эффект для своего бизнеса - это экономия средств, ведь не нужно арендовать POS-терминалы, и лояльность со стороны потребителей.

"Tap to Phone особенно пригодится мелким торговцам на ярмарках и фестивалях, курьерам, таксистам. Итак, кроме терминалов теперь есть еще одно решение, а значит, оплачивать покупки еще проще, еще удобнее", - резюмировал Пышный.

Источник: prm.ua

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