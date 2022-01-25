СМИ выяснили, что компанией, входящей в бизнес семьи Добкиных руководит жительница «ЛНР»

Генеральным директором АО «Владимир-Волынская торговая компания», входящего в бизнес семьи Добкиных, является жительница так называемой ЛНР. Об этом свидетельствует информация компании и данные социальных сетей руководителя этой фирмы, пишет издание Лента.UA.

По мнению экспертов, такая практика назначения руководства часто используется, чтобы избежать ответственности за противозаконные операции.

Наблюдательный совет АО «Владимир-Волынская торговая компания» избрал генеральным директором Иванову Елизавету Владимировну с 20 мая 2021 года сроком на 5 лет. В информации эмитента отмечалось, что до назначения 5 лет она работала менеджером.

В российской сети «ВКонтакте» под это описание подходит жительница Лутугино Луганской области, которая пять последних лет работала в Краснодарском крае России в частной теплице. Согласно данным сервиса Getcontact, ее номер телефона записан у знакомых, в том числе, как «Елизавета Иванова Фирма От Добкина» и «Директор Чебатурочки Луганск». По фото из аккаунта можно утверждать, что Иванова посещает Украину. Например, есть ее фото от июня 2021 года на фоне нового торгового центра «Никольский» в Харькове.

Как правило, жители временно оккупированных территорий имеют так называемый «паспорт ЛНР» или получают российское гражданство.

В набсовет АО «Владимир-Волынская торговая компания», принимавший решение по Ивановой, входили Александр Егольников, как представитель акционера Владимира Дудина и Михаил Чуб от ООО «Ореола» Компания по управлению активами». Владимир Дудин являлся директором по логистике Владимир-Волынской птицефабрики, которую также контролирует семья Добкиных. Михаил Чуб является директором юридического управления, а Александр Егольников – его заместитель.

«Владимир-Волынская торговая компания» зарегистрирована в октябре 2019 года путем выделения из Владимир-Волынской птицефабрики для торговли мясом бройлеров. Штат фирмы составлял один человек. На конец 2019 года компании передали готовой продукции на 290 млн грн. Такие же запасы готовой продукции значатся и по итогам 2020 года. При этом у компании в 2019 и 2020 годах не было доходов от реализации.

В июле 2021 года, при руководстве Ивановой, АО «Владимир-Волынская торговая компания» меняет регистрацию с села Федоровка Волынской области, где расположена птицефабрика, на Харьков, улица Буковая, 36. По этому адресу на окраине города, в районе старого завода железнодорожной техники, расположено несколько фирм, например, магазин тротуарной плитки, однако отсутствуют какие-либо склады с холодильными камерами.

Как поясняют юристы, наличие руководителя, проживающего на неподконтрольных территориях, позволяет избежать ответственности при ведении незаконной хозяйственной деятельности и может служить сигналом для проверок правоохранителями. В случае подтверждения нарушений речь уже может идти о заведенных уголовных делах и персональных санкциях в отношении собственников компании.

Михаил Добкин известен пророссийскими взглядами. Его обвиняли в использовании средств Владимир-Волынской птицефабрики на финансирование своей политической деятельности.

Ранее глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины Марьяна Безуглая критически отзывалась о Добкине.

«Я этого человека лучше видела бы в тюрьме за то все, что они сделали ранее», – заявила она в одном из эфиров.

Источник: Лента.UA

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