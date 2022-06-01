Собирать клубнику. Рабочим российского завода Kia предложили альтернативную работу

Завод Автотор, на котором в Калининграде собирают Kia и Hyundai, производит в 4-5 раз меньше машин, чем до начала российского вторжения в Украину. Чтобы занять безработных сотрудников, менеджмент предприятия придумал альтернативу — заняться сбором урожая клубники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor.

С середины июня по июль рабочие смогут отправиться на сбор клубники, с июля по август — голубики, а в августе и сентябре — яблок. Мероприятия организуют в питомнике, в 100 километрах от Калининграда, куда рабочим придется добираться своим ходом.

Источник: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»