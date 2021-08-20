Солнечная энергетика бьет новые рекорды в Европе - в летние месяцы доля СЭС составила 10% в общей генерации

На солнечную энергетику впервые пришлось 10% (39 ТВт-ч) от совокупной выработки электроэнергии в Евросоюзе в июне и июле 2021 года.

Об этом говорится в исследовании Ember.

Новые рекорды были установлены в восьми странах ЕС, включая Испанию и Германию. Однако солнечные панели по-прежнему производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции, которые вырабатывали 14% электроэнергии в ЕС в июне-июле 2021 года (58 ТВт-ч).

Семь стран ЕС вырабатывали более десятой части своей электроэнергии от солнечных источников в июне-июле 2021 года, в том числе Нидерланды (17%), Германия (17%), Испания (16%), Греция (13%) и Италия (13%).

Венгрия увеличила свою долю солнечной энергии в четыре раза с июня по июль 2018 года, а Нидерланды и Испания - вдвое. Эстония и Польша перешли от почти нулевого уровня солнечной энергии в 2018 году до 10% и 5% соответственно в июне-июле 2021 года.

Впервые солнечная генерация обогнала угольную в Венгрии летом 2021 года, что стало важной вехой, достигнутой в прошлом году в Греции и Португалии, а также несколько лет назад в Нидерландах, Италии, Франции, Испании, Австрии и Бельгии. Угольная генерация Венгрии упала с 17% в июне-июле 2018 года до 10% этим летом.

За последние два года страны ЕС-27 в среднем добавляли 14 ТВт-ч солнечной энергии в год. Однако, по данным Еврокомиссии, ежегодный рост в следующем десятилетии должен удвоиться до 30 ТВт-ч, чтобы соответствовать новым климатическим целям ЕС на период до 2030 года.

Отмечается, что средняя глобальная приведенная стоимость электроэнергии (LCOEs) для солнечных фотоэлектрических систем в коммунальном масштабе упала с $381 за МВт-ч в 2010 году до $57 за МВт-ч в 2020 году.

Источник: elektrovesti.net

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