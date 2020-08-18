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Солнечные крыши над автомагистралями

Солнечные крыши над автомагистралями

В Европе начался исследовательский проект «PV-SÜD» по оценке потенциала и перспектив устройства солнечных электростанций над автомагистралями.

Его проводят Австрийский технологический институт (AIT), немецкий Институт солнечных энергетических систем (Fraunhofer ISE) и компания Forster Industrietechnik GmbH.

Идея проста. Европа — густонаселенный континент, свободной земли мало, она дорогА. Почему бы не построить навесы над автобанами и не покрыть их солнечными модулями?

В ФРГ около 13 тысяч километров автобанов, покрывающих примерно 2,6% территории страны. Если установить над ними солнечные модули, общая площадь такой «электростанции» составит примерно 337 квадратных километров.

Участники проекта планируют использовать для установки полупрозрачные фотоэлектрические панели. Они лишь немного хуже обычных по эффективности, но не превращают дорогу в тёмный туннель [аналогичный подход с полупрозрачными модулями применяется в агровольтаике].

Помимо выработки электроэнергии, солнечная крыша может приносить и другую пользу — защищать дорожное полотно от осадков и перегрева, повышая срок его службы. Кроме того, используя соответствующую конструкцию, можно получить дополнительную шумозащиту.

По расчётам, в Германии над автобанами можно установить в общей сложности 56 ГВт солнечных электростанций, больше, чем установлено в стране сегодня. Эта дополнительная мощность способна вырабатывать 47 ТВт*ч электроэнергии в год или примерно 9% нынешнего потребления электроэнергии в стране.

На первом этапе проекта будет разработана концепция с подбором подходящих солнечных панелей и спроектирован прототип покрытия.

На втором этапе прототип, оснащённый измерительными приборами, будет установлен «в полевых условиях» и протестирован в рабочем режиме в течение года.

Сегодня в мире реализуется несколько проектов «солнечных дорог», в которых солнечные фотоэлектрические элементы интегрированы в дорожное полотно. На мой взгляд, эта технология не имеет перспектив. Требования к защите слишком высоки, технические вызовы сложны, эффективность мала. В целом получается дорого и неэффективно.

А вот солнечные «навесы» над автобанами — вполне нормальная затея. В плане стоимости единицы энергии они вряд ли смогут соперничать с крупными наземными солнечными электростанциями, поскольку требуют специальных, довольно сложных и материалоёмких монтажных конструкций. Однако повышение затрат, очевидно, не будет столь значительным как в случае «солнечных дорог».

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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