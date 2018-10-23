Солнечные панели продолжают дешеветь. Ощущается ли это на украинском рынке?

31 мая китайские власти объявили о сворачивании программы субсидирования солнечной энергетики, в следствии чего цены на солнечные панели упали. Больше трёх месяца назад ЭлектроВести провели опрос среди участников рынка, что бы узнать стоит ли ожидать спада цен и в Украине. Тогда компании говорили о том, что сейчас в Украине цены стабильны, но по истечению двух месяцев ситуация может измениться. И вот ЭлектроВести снова провели опрос участников украинского рынка.

Всего в Украине за 2017 было установлено 211 МВт солнечной энергетики. В 2018 году предварительно планируется установка более 500 МВт. И если цены на солнечные модули упадут, то количество солнечных мощностей увеличится намного больше.

После решения китайский властей аналитики Bloomberg New Energy Finance (BNEF) прогнозировали, что цены на солнечные панели из поликристаллического кремния могут упасть за год на 34% — одно из сильнейших падений за всю историю.

Согласно данным EnergyTrend, подразделения тайваньской маркетинговой компании TrendForce, за первые три квартала текущего года средние цены на моно- и поликристаллические солнечные модули упали на 19,8% и 25,5%, соответственно.

Как обстоят дела на украинском рынке ?

TIU Канада в Украине:

«TIU Canada» начала свою деятельность в Украине в июне 2017 года, когда было начато строительство солнечной электростанции в Никополе. Всего канадцы собираются построить в Украине пять новых солнечных электростанций суммарной мощностью более 90 МВт за 94 млн евро.

В компании утверждают, что в стране отображаются глобальные тенденции, и стоимость солнечных панелей уже упала.

«На сегодняшний момент ситуация на рынке Украины со стоимостью панелей практически отображает глобальные тенденции. За последние 10 месяцев стоимость солнечных панелей падает в мире и также немного снизилась в Украине. Логично ожидать, что такая тенденция продолжится и это наиболее отвечает ожиданиям инвесторов и конечных потребителей. Технологии продолжают развиваться, солнечные станции продолжают расти в общей генерации и это неумолимо приводит к удешевлению технологий».

Атмосфера:

Дистрибуторр оборудования и энергоэффективных решений в области возобновляемой энергетики для тепло, электро снабжения и ГВС.

В компании говорят, что за последние несколько месяцев цены на солнечные панели снизились. Это связано с тем, что вырос спрос на китайскую продукцию, из-за открытия европейского рынка для Китая. Но сейчас наблюдается стабилизация цен.

«Последние несколько месяцев цены снижались, все это заметили. Связываем это с открытием европейских рынков для Китая и ростом спроса на китайскую продукцию. На текущий момент мы видим стабилизацию цен».

ЭДС-Инжиринг:

EPC-контрактор проектов в солнечной энергетике, планируют построить СЭС общей мощностью 25-30 МВт.

Компания рассказала, что многие китайский производители снизили цены для европейский стран.

«За последние несколько месяцев цены на панели снизились с 0,330-0,290 USD за ватт до 0.265 USD. Многие китайские компании-производители сократили цены в связи с отменной MIP (minimal import price) для стран ЕС, что стало значительным изменением и на украинском рынке».

Источник: elektrovesti.net

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