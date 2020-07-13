Сьомий мільярдер у світі: Маск піднявся у рейтингу найбагатших людей
Засновник Tesla Ілон Маск випередив інвестора Уоррена Баффета у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg, піднявшись на сьоме місце.
Про це повідомляє Bloomberg у своїй статті.
Статки Маска оцінюються у 70,5 млрд дол, Баффета - у 69,2 млрд дол.
На першому місці в рейтингу очільник Amazon Джефф Безос (189 млрд дол - ЕП).
На другому та третьому місцях засновник Microsoft Білл Гейтс (116 млрд дол - ЕП) та очільник Facebook Марк Цукерберг (93 млрд дол - ЕП), пише видання.
На четвертій сходинці очільник корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ( 92,6 млрд дол - ЕП), а на п’ятому місці колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ( 76,8 млрд дол - ЕП).
На шостому місці співзасновник Google Ларрі Пейдж (72,2 млрд дол -ЕП).
Нагадаємо:
Статки Маска зросли більш ніж на 6 млрд дол після того, як акції Tesla виросли на 10,8%.
Бізнесмену належить 20,8% акцій компанії (близько 60 млрд дол - ЕП).
Источник: epravda.com.ua