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Сьомий мільярдер у світі: Маск піднявся у рейтингу найбагатших людей

Сьомий мільярдер у світі: Маск піднявся у рейтингу найбагатших людей

Засновник Tesla Ілон Маск випередив інвестора Уоррена Баффета у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg, піднявшись на сьоме місце.

Про це повідомляє Bloomberg у своїй статті.

Статки Маска оцінюються у 70,5 млрд дол, Баффета - у 69,2 млрд дол.

На першому місці в рейтингу очільник Amazon Джефф Безос (189 млрд дол - ЕП).

На другому та третьому місцях засновник Microsoft Білл Гейтс (116 млрд дол - ЕП) та очільник Facebook Марк Цукерберг (93 млрд дол - ЕП), пише видання.

На четвертій сходинці очільник корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ( 92,6 млрд дол - ЕП), а на п’ятому місці колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ( 76,8 млрд дол - ЕП).

На шостому місці співзасновник Google Ларрі Пейдж (72,2 млрд дол -ЕП).

Нагадаємо:

Статки Маска зросли більш ніж на 6 млрд дол після того, як акції Tesla виросли на 10,8%.

Бізнесмену належить 20,8% акцій компанії (близько 60 млрд дол - ЕП).

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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