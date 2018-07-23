Соседство с общепитом. Почему люди против открытия ресторана?

Маленький дворик в центре города. Вокруг только магазины и развлекательные заведения. Многие харьковчане даже не задумываются над тем, какие проблемы приходится терпеть местным жителям, жалуется вот этот мужчина. Например, в его доме уже совсем скоро планируют открыть новенький ресторан, впрочем, разрешения у жильцов дома никто спросить даже и не подумал

Сергей Спесивцев

Они протянули промышленные трубы, разбили стены, вблизи от окон, непосредственно, пробили втяжное отверстие и вытяжное – это очень сильные промышленные трубы. Будет, разумеется, гарь, привоз и вывоз мусора и товара из двора. Короче, общепит, который в жилом доме не должен быть

Вот и Юрий узнал о новом соседстве вообще случайно, что тоже крайне возмущает, говорит мужчина. И добавляет, что никаких объяснений и документов ему никто не предоставил

Юрий Оприщенко

Я случайно узнал это от работников строителей, которые вели здесь работы. Я спрашиваю «а что это будет. Вот вы меняете здесь канализацию. Они говорят «на втором этаже будет танцевальный зал». Я говорю, замечательно, я люблю танцы, но не настолько

Работы здесь начинаются с самого утра, рассказывают люди. В их доме всего восемь квартир в каждой из них есть пенсионеры и дети. Раньше здесь был и банк, и магазин. И то, и другое соседство хоть как-то устраивало жителей. Впрочем, каждый новый предприниматель делал во дворе все новые пристройки. Дошло до того, что сюда не может уже заехать карета скорой, не говоря о пожарных. А хозяева, недостроенного ресторана, решили еще и решетки на кондиционеры установить, украв еще больше пространства.

Светлана Бублик

У нас очень маленький двор и вот эти вот пост ройки, которые за моей спиной их строили без нашего ведома. У нас украли часть двора, которая должна была быть детской площадкой. Мы хотели поставить качели, песочницу, лавочки – нам этого не позволили сделать., а сейчас, в довершение ко всему, здесь решили открыть ресторан

Было написано заявление на имя городского головы, запрос в Государственную архитектурно – строительную инспекцию и полицию, уверяют местные жители. Впрочем, результат почему-то оказался совсем неожиданным. Вместо прекращения, строительные работы ускорились почти втрое. А официального ответа, ни от одной организации, люди так и не дождались. Тогда они попытались пообщаться с хозяйкой будущего заведения общественного питания, по крайней мере, именно на эту женщину указали строители. Во время общения с местными жителями она не возражала, что владеет рестораном, однако, увидев камеру, женщина почему-то заявила, что просто проходила мимо и решила рассмотреть новенькие кондиционеры.

А вы просто тут ходите и не имеете никакого отношения ? – Нет, не имею

Однако, несмотря на свое заявление буквально через несколько минут эта дама, которая просто шла мимо, оказывается внутри и закрывает дверь. Между тем, в горсовете говорят, что в Департаменте территориального контроля запрос от жителей получили только в конце прошлой недели. В десятидневный срок на место будет направлена комиссия. А ответ люди получат в течение месяца.

Агентство Телевидения Новости