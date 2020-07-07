Составлен рейтинг самых дорогих брендов Украины
Общая стоимость полусотни крупнейших брендов Украины за год выросла на 100 миллионов долларов.
Журнал Корреспондент составил рейтинг из 50 самых дорогих брендов Украины. Перечень опубликован в №12.
Согласно рейтингу, самим дорогим брендом в Украине является мобильный оператор Киевстар, стоимость которого оценивается в $251,7 миллиона.
В первую пятерку входят Розетка ($209,9 млн), Дарниця ($179,2 млн), Моршинська ($177,5 млн) и ПриватБанк ($171,5 млн).
В двадцатку также включены Новая Почта, Укртелеком, Ощадбанк, Цитрус, Эпицентр, Roshen, OLX и МАУ.
Как отмечается, несмотря на кризис, стоимость крупнейших брендов выросла на 100 миллионов долларов — до 1,8 млрд.
Больше всего рост наблюдается в пищевой отрасли, производстве алкоголя, ритейла и фармацевтики. Например, компания Дарниця, по сравнению с 2019 годом, поднялась с 4-го на 3-е место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн до $179,2 млн.
В рейтинг попали только бренды, созданные в Украине. При расчете стоимости брендов учитывались ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция), финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламная активность.
Тем временем, опубликован рейтинг самых дорогих брендов мира. Как и год назад его возглавляет компанияAmazon, стоимость которой увеличилась на $132 млрд и составила $415 млрд.
Источник: Новости Ю