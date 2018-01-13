Бизнес
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13.01.2018 13:31
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Состояние Цукерберга уменьшилось на $3 млрд после заявления об изменениях в ленте новостей Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 3,3 млрд долларов после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, после заявления об изменениях, акции компании вечером в пятницу, 12 января, упали на 3,9%. Состояние Цукерберга уменьшилось до 74,4 млрд долларов.

Ранее Цукерберг анонсировал, что пользователи будут видеть меньше постов от компаний и СМИ, а подавляющее большинство контента в их лентах будет касаться близких им людей.

Кроме того, Facebook модернизирует работу политической рекламы до выборов в США в 2018 году.

Агентство Телевидения Новости

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