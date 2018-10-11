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Сотни участников и тысячи посетителей. В Харькове начался масштабный аграрный форум

7 тысяч посетителей, 200 компаний и 100 спикеров. Масштабная агропромышленная выставка "Агропорт" под эгидой ООН и при поддержке группы DCH Александра Ярославского, а также местной власти проводится в области уже девятый раз. Площадкой традиционно стал международный аэропорт "Харьков", который построили к Евро-2012.

Елена Деревянко, вице-президент группы компаний DCH:

Мы еще в своем роде прорубали окно не только в Европу, но и в мир для Украины для всего нашего пространства, и, безусловно, прежде всего для Слобожанщины. Но, это была одна грань. Вторая грань - это создание успешной деловой площадки.

Владимир Васильченко, директор Международного аэропорта "Харьков":

В Харькове таких однообъемных, пространственных конструкций немного. И это же простая логика: в стране это же сельскохозяйственное направление. Оно восстребовано. И мы придумали эту идею.

Форус состоит из семинаров, бизнес-встреч и выставки техники. Среди больших предприятий- учасников "Харьковский тракторный завод", который входит в группу компаний DCH Александра Ярославского.

Андрей Коваль, генеральный директор ХТЗ:

Он скоро будет заслуженным машиностроителем, потому что очень он заинтересован в развитии ХТЗ и, в частности, для того, чтобы Украина получила свой украинский трактор не хуже, а может даже и лучше импрортных образцов.

Агропорт - на данный момент один из самых масштабных аграрных мероприятий в Восточной Европе.

 

Агентство Телевидения Новости

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