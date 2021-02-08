Сотрудники закрытых телеканалов вышли в эфир с заклеенными ртами

Возле выставочного центра Парковый, где сейчас проходит форум Украина 30, собралась акция протеста против закрытия телеканалов.

В Киеве возле выставочного центра Парковый сегодня, 8 февраля, проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, 112 Украина и ZIK. Об этом сообщает РБК-Украина.

Также, сотрудники трех закрытых каналов ZIk, 112 и NewsOne вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста.

В патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

В КВЦ Парковый сейчас проходит международный форум Украина 30.

Источник: u-news.com.ua/

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