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Сотрудники закрытых телеканалов вышли в эфир с заклеенными ртами
Возле выставочного центра Парковый, где сейчас проходит форум Украина 30, собралась акция протеста против закрытия телеканалов.
В Киеве возле выставочного центра Парковый сегодня, 8 февраля, проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, 112 Украина и ZIK. Об этом сообщает РБК-Украина.
Также, сотрудники трех закрытых каналов ZIk, 112 и NewsOne вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста.
В патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.
В КВЦ Парковый сейчас проходит международный форум Украина 30.
Источник: u-news.com.ua/
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