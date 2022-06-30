Советы экспертов по выбору охранной службы

Защиту имущества, близких людей и собственной жизни лучше доверять авторитетным компаниям. Только проверенная охранная фирма обеспечит полную безопасность, а также предложит качественный монтаж необходимого оборудования, квалифицированную консультацию и оптимальные тарифы на услуги.

При выборе добросовестной службы охраны обыватели нередко сталкиваются с трудностями. Это зачастую вызвано спецификой отрасли. Для таких потребителей эксперты создали небольшой перечень рекомендаций по подбору авторитетной охранной организации.

На что обратить внимание в первую очередь?

Любая служба охраны имеет право вести делопроизводство лишь на основании актуальной лицензии, выданной соответствующим уполномоченным органом. Сотрудники групп быстрого реагирования (ГБР) охранных предприятий должны иметь разрешения на использование огнестрельного оружия.

Условия монтажа необходимого оборудования

Авторитетные компании (например, "Охранный холдинг"), как правило, самостоятельно закупают нужную аппаратуру. Также подобные организации своими силами выполняют монтаж и настройку приборов. Комплексный подход помогает сделать систему защиты максимально надежной.

Проверенные предприятия, как правило, осуществляют монтаж в короткие сроки. Это обусловлено высокой квалификацией работников таких фирм. Например, установка сигнализации в обычную квартиру зачастую длится не более одного дня.

Заключение официального договора

Компании, заботящиеся о своей репутации, подписывают с клиентами соглашения, где детально описываются условия сотрудничества. Добросовестные охранные организации указывают в договорах окончательную стоимость монтажа и помесячный, посуточный или почасовой тариф за услуги физической защиты.

Ассортимент предложений служб охраны

Как правило, фирмы с хорошей репутацией предоставляют длинный перечень охранных услуг, к примеру:

защиту квартир, коттеджей, гаражей;

сопровождение ценных грузов;

охрану крупных коммерческих и промышленных объектов, стройплощадок;

контроль массовых мероприятий под открытым небом или внутри помещений;

защиту финансовых учреждений;

охрану заведений общепита (баров, кафе, ресторанов).

Дополнительно большинство проверенных компаний предлагают услуги телохранителей для взрослых и детей. Более детальную информацию по таким предложениям можно найти, например, на ohholding.com.ua.

Новости портала «Весь Харьков»