Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 55

SpaceX Илона Маска создаст первый биллборд в Космосе

SpaceX Илона Маска создаст первый биллборд в Космосе

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поможет канадскому стартапу Geometric Energy Corp в запуске спутника, который сможет выполнять роль первого рекламного билборда в космосе.

Об этом информирует Gizmochina.

В 2022 году планируется отправка спутника CubeSat на низкую орбиту при помощи ракеты SpaceX Falcon 9. Спутник будет показывать на пиксельном экране объявления с рекламой, отправленные с Земли.

Стартап Geometric Energy Corp отметил, что кроме рекламы на экране можно показывать логотипы и произведения искусства.

Его гендиректор Сэмюэл Рид в интервью BusinessInsider подчеркнул, что билборд не смогут видеть с Земли. Трансляция контента на экране будет осуществляться в прямом эфире с помощью камеры на разные онлайн-платформы, например, YouTube и Twitch.

По словам Рида, на экране будут показывать логотипы компаний-заказчиков, лирические и художественные послания.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: космос, США

Читайте ещё:

П’ятиденна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу
Сегодня 09:18    133
Американский эксперт: Россия должна ощущать неотвратимость наказания
14.08.2021 09:17    235
Персональному компьютеру — 40 лет!
14.08.2021 07:12    235
Відбувся другий у 2021 році запуск ракети-носія «Антарес»
12.08.2021 07:09    315
Все больше компаний в США требуют от сотрудников привиться от COVID-19
09.08.2021 10:14    238
Власти США объявят о новых санкциях против Беларуси 9 августа — СМИ
08.08.2021 08:55    225
Спецслужби США здобули дані з лабораторії в Китаї щодо походження Covid - CNN
07.08.2021 11:03    352
Apple скануватиме фото в iPhone користувачів, щоб захистити дітей від насильства
07.08.2021 08:17    147
Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик
06.08.2021 10:02    256
Крупнейшие учения ВМС США за 40 лет. Командиры кораблей получили право атаковать русских
05.08.2021 07:29    575
Загрузка...
 