SpaceX Илона Маска создаст первый биллборд в Космосе

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поможет канадскому стартапу Geometric Energy Corp в запуске спутника, который сможет выполнять роль первого рекламного билборда в космосе.

Об этом информирует Gizmochina.

В 2022 году планируется отправка спутника CubeSat на низкую орбиту при помощи ракеты SpaceX Falcon 9. Спутник будет показывать на пиксельном экране объявления с рекламой, отправленные с Земли.

Стартап Geometric Energy Corp отметил, что кроме рекламы на экране можно показывать логотипы и произведения искусства.

Его гендиректор Сэмюэл Рид в интервью BusinessInsider подчеркнул, что билборд не смогут видеть с Земли. Трансляция контента на экране будет осуществляться в прямом эфире с помощью камеры на разные онлайн-платформы, например, YouTube и Twitch.

По словам Рида, на экране будут показывать логотипы компаний-заказчиков, лирические и художественные послания.

Источник: internetua.com

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