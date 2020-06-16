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SpaceX начала приём заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink

SpaceX начала приём заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink

После успешного запуска очередной партии ретрансляторов Starlink компания SpaceX объявила о старте приёма заявок на подключение к фирменному спутниковому интернету, который в перспективе будет доступен в любой точке земного шара. Бета-тестирование стартует уже этим летом, а в перспективе он будет запущен по всему миру.

SpaceX начала приём заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink

На сайте проекта появилась форма записи на участие в ЗБТ спутникового интернета Starlink. Для этого необходимо указать адрес e-mail, почтовый индекс и страну проживания — по мере дальнейшего развёртывания группировки спутников SpaceX обещает уведомлять пользователей различных регионов о технической возможности подключения.

«С производительностью, которая намного превосходит производительность традиционного спутникового интернета, и глобальной сети, не ограниченной лимитами наземной инфраструктуры, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где доступ был ненадёжным, дорогостоящим или его не было вообще», — сообщается на сайте.

Сейчас на орбите находятся уже 540 сателлитов, а тестовая эксплуатация начнётся, когда их число возрастёт до 780. Ожидается, что первыми регионами присутствия сети станут США и Канада, а позднее начнётся её глобальное развёртывание по всему миру.

По данным сетевых информаторов, стоимость оборудования, обеспечивающего доступ к спутниковому интернету Starlink, может оказаться гораздо выше той, о которой ранее сообщал глава компании Илон Маск.

Источник: internetua.com

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