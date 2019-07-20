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SPACEX показали успешные испытания корабля Crew Dragon: ВИДЕО

SPACEX показали успешные испытания корабля Crew Dragon: ВИДЕО

Аэрокосмическая компания SpaceX показала новый этап испытаний системы посадки корабля Crew Dragon с помощью четырех парашютов. Они прошли успешно.

Отмечается, что для проверки парашютной системы модуля его сбросили с самолета, имитируя финальный этап приземления.

Испытание прошло успешно: все четыре тормозных парашюта раскрылись, обеспечив безаварийную посадку. По заверениям компании, она провела уже 25 тестовых посадок Crew Dragon с разных высот.

"SpaceX возвращает Соединенным Штатам возможность полетов человека в космос с помощью одной из самых безопасных и совершенных из когда-либо созданных систем", - говорится в описании опубликованного видеоролика.

Целью тестирования является обеспечение безопасного приводнения в океан после окончания космической миссии. Главным конкурентом компании выступает Boeing. Сообщается, что компания также успешно закончила квалификационные тесты парашютной системы в рамках проекта Starliner.

Источник: prm.ua

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Темы: космос, США

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