Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 82

SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink

SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink

Апеляційний суд США в п'ятницю залишив в силі рішення Федеральної комісії зі зв'язку Про затвердження плану SpaceX з розгортання майже 3000 супутників Starlink на більш низькій навколоземній орбіті, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2021 році SpaceX Ілона Маска отримала схвалення на запуск 2824 супутників для надання послуг високошвидкісного інтернету. Головні конкуренти, Viasat і DISH Network, кілька місяців по тому оскаржили це рішення в суді, посилаючись на надмірне забруднення земної орбіти супутниками.

З 2019 року SpaceX запустила близько 3000 низькоорбітальних супутників Starlink.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Компанія Dell остаточно пішла з росії. Вона була основним постачальником серверів для рф
Сегодня 08:26    62
Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних
Сегодня 08:15    69
З понеділка, 29 серпня, у додатку "Дія" будуть доступні нові документи
Сегодня 07:01    123
Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ
28.08.2022 08:31    147
Новости из США. Пятница, 26 августа 2022
27.08.2022 09:14    177
Від початку повномасштабного вторгнення хакери рф атакували Україну понад 1000 разів
27.08.2022 07:33    141
Американці нарахували 21 «концтабір», створений росіянами на окупованих територіях
27.08.2022 07:12    153
Офіційне повідомлення прес-служби Білого Дому
26.08.2022 09:02    255
Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки
26.08.2022 08:51    203
Google починає боротися з фейками щодо українських біженців
26.08.2022 08:40    205
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 