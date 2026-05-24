SpaceX успішно випробувала новий Starship за кілька днів до рекордного IPO

SpaceX запустила оновлений Starship і повернула його на Землю неушкодженим під час успішного випробування ракети, яка має стати основою первинного розміщення акцій на $1,75 трлн наступного місяця, а колись — і амбіцій Ілона Маска дістатися Марса.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Глядачі, серед яких був адміністратор NASA Джаред Айзекман, увечері спостерігали з об'єкта Starbase компанії на півдні Техасу, як 33 двигуни Raptor вивели 408-футову ракету в космос.

Під час першого польоту суттєво перероблена версія Starship V3 вийшла на суборбітальну траєкторію й розгорнула майже два десятки макетів і тестових супутників, попри відмову одного із шести двигунів на верхньому ступені ракети.

Верхній ступінь повернувся на Землю й сповільнився над Індійським океаном, після чого запустив два двигуни, щоб перейти у вертикальне положення. Потім апарат, як і очікувалося, перекинувся в океан і вибухнув. Успішна місія стала важливим досягненням для компанії, бо вона зрештою прагне саджати й повторно використовувати цю частину ракети, щоб знизити вартість космічних польотів.

Запуск SpaceX відбувся за кілька днів після того, як компанія подала довгоочікуваний проспект для найбільшого IPO в історії.

SpaceX намагалася провести запуск у четвер, але скасувала плани після того, як гідравлічний штифт, що утримував руку стартової вежі, не втягнувся, написав Маск у X.

Джерело: epravda.com.ua

