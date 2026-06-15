SpaceX за день додала саудівському принцу мільярди

Акції інвестиційної компанії саудівського принца Аль-Валіда бін Талала зросли після біржового дебюту SpaceX, який підняв вартість її частки в компанії Ілона Маска майже до $7 млрд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Kingdom Holding повідомила, що володіє 42,4 млн акцій SpaceX. Після першого дня торгів, коли акції SpaceX зросли на 19% до $160,95, ця частка коштувала $6,8 млрд — приблизно половину ринкової капіталізації самої Kingdom Holding.

На відкритті торгів у Саудівській Аравії акції Kingdom Holding зросли на 5%, оцінивши компанію у 56 млрд ріалів, або $14,9 млрд.

Раніше Kingdom Holding повідомляла, що володіє 0,34% SpaceX, а особиста експозиція Аль-Валіда до компанії становить близько 0,29%. За даними Bloomberg Billionaires Index, ці активи підняли статки принца вище $27 млрд — максимуму за десятиліття.

Джерело: epravda.com.ua

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