Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:13
Просмотров: 63

Іспанія вводить чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати

Іспанія вводить чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати

Уряд Іспанії схвалив проведення національного пілотного проекту з впровадження в країні чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє місцеве видання ABC.

За проект відповідає Міністерство промисловості, торгівлі і туризму. Переговори про те, як він буде проводитися, почнуться наступного тижня. На пілотний проект витратять 50 млн євро. Планується, що компанії, які погодяться взяти в ньому участь і скоротять робочий тиждень співробітників без зниження зарплат, отримають фінансову допомогу.

Провести такий експеримент запропонувала лівоцентристська партія. Член політсили Іньїго Еррехон зазначив у Twitter, що сто років тому було багато противників восьмигодинного робочого дня.

«Ми перевіримо і продемонструємо, що скорочення робочого часу є незворотнім кроком вперед», — заявив він.

Марія Альварес, засновник ініціативи «Чотириденний тиждень» зазначила, що такий пілотний проект — це «розумна ідея, яка повинна бути в арсеналі кожного уряду, що виходить із кризи».

Источник: u-news.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: работа

Читайте ещё:

Де у Харківській області найбільші борги по зарплатах
Сегодня 08:29    74
Заборгованість по зарплаті в Україні за півтора місяці скоротилась майже на 800 млн грн завдяки підприємствам держсектору
01.02.2021 10:15    121
Долги по зарплате в Харьковской области – почти полмиллиарда. Половина из них – на одном предприятии
31.01.2021 07:05    810
Названы профессии, которые будут популярны в Украине в 2021 году
22.01.2021 10:12    346
Хто на Харківщині найбільше заробляє
22.01.2021 06:17    428
"Мы вам перезвоним": работодатели объяснили значение фразы
21.01.2021 09:28    343
Сергій Шкарлет: «заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня на основі збільшених на 20% посадових окладів»
21.01.2021 09:28    190
В Харьковской области - массовое сокращение чиновников
20.01.2021 07:45    926
Харьковский авиазавод “гасит” долг по зарплате работникам в 235,9 млн грн по 2- 5,5 млн грн в месяц
20.01.2021 07:18    240
Хто має право укладати контракт про проходження служби у військовому резерві
15.01.2021 08:39    212
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 