Іспанія вводить чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати
Уряд Іспанії схвалив проведення національного пілотного проекту з впровадження в країні чотириденного робочого тижня.
Про це повідомляє місцеве видання ABC.
За проект відповідає Міністерство промисловості, торгівлі і туризму. Переговори про те, як він буде проводитися, почнуться наступного тижня. На пілотний проект витратять 50 млн євро. Планується, що компанії, які погодяться взяти в ньому участь і скоротять робочий тиждень співробітників без зниження зарплат, отримають фінансову допомогу.
Провести такий експеримент запропонувала лівоцентристська партія. Член політсили Іньїго Еррехон зазначив у Twitter, що сто років тому було багато противників восьмигодинного робочого дня.
«Ми перевіримо і продемонструємо, що скорочення робочого часу є незворотнім кроком вперед», — заявив він.
Марія Альварес, засновник ініціативи «Чотириденний тиждень» зазначила, що такий пілотний проект — це «розумна ідея, яка повинна бути в арсеналі кожного уряду, що виходить із кризи».
Источник: u-news.com.ua/