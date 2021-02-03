Іспанія вводить чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати

Уряд Іспанії схвалив проведення національного пілотного проекту з впровадження в країні чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє місцеве видання ABC.

За проект відповідає Міністерство промисловості, торгівлі і туризму. Переговори про те, як він буде проводитися, почнуться наступного тижня. На пілотний проект витратять 50 млн євро. Планується, що компанії, які погодяться взяти в ньому участь і скоротять робочий тиждень співробітників без зниження зарплат, отримають фінансову допомогу.

Провести такий експеримент запропонувала лівоцентристська партія. Член політсили Іньїго Еррехон зазначив у Twitter, що сто років тому було багато противників восьмигодинного робочого дня.

«Ми перевіримо і продемонструємо, що скорочення робочого часу є незворотнім кроком вперед», — заявив він.

Марія Альварес, засновник ініціативи «Чотириденний тиждень» зазначила, що такий пілотний проект — це «розумна ідея, яка повинна бути в арсеналі кожного уряду, що виходить із кризи».

Источник: u-news.com.ua/

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