Спикеры XII Remarketing рассказали, как сделать бренд видимым

9 ноября 2018 года состоялся XII Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины.

Более 500 слушателей каждый год собираются для того, чтобы узнать новые веяния рекламного рынка, тренды в пиаре и фичи в дизайне. Главный вопросом XII RE стал — “Как сделать свой бренд видимым?”

Ответ на него дали спикеры рекламно-маркетингового фестиваля.

Дмитрий Джеджула, Chief Marketing Transformer и маркетинг-директор SOCAR Energy Ukraine

Ничего сложного: для начала нужно хорошенько рассмотреть Клиента этого бренда, того, у кого свербит нерешенная или плохо решаемая потребность. Скорее не спрашивать у него, а наблюдать, "одеть мокасины клиента" как говорят сервис-дизайнеры. Почувствовать его культурные коды, его словарь и тех, на кого он стремится быть похожим. Понять точки контакта, в которых он с брендом может взаимодействовать и которые позволят быстрее создать знание. Покрасить бренду волосы в оранжевый цвет (зачеркнуто) — ярко общаться во всех точках контакта с тем самым потребителем, всеми коммуникациями и процессами подтверждая неизменное обещание и ключевое сообщение. Быть видимым бренду несложно, если достаточно любви к клиенту, энергии и дисциплины.

Андрей Шатырко, YouTube-специалист, владелец агентства Shatyrko Digital Agency

Первое — необходимо, чтобы у бренда было лицо, то есть представитель, владелец, собственник, топ-менеджер.

Второе — необходимо быть в YouTube, то есть присутствовать там систематично. Это значит — выгружать хотя бы четыре видео в месяц.

Каждое видео должно иметь рекламную кампанию, то есть залить просто видео — недостаточно. Нужно его качнуть хотя бы на 50-100 тысяч просмотров.

Следующий пункт: видео должны иметь цель. Цель конкретную: утеплить аудиторию, познакомить их с новыми людьми, познакомить их с вашей темой, познакомить их с актуальным вопросом, привлечь сотрудников.

Все обложки должны быть очень яркие, броские и понятные, то есть без каких-либо супер-сложностей.

Что еще важно? Быть честным, быть красивым и, в первую очередь, не затягивать, то есть не снимать получасовые блоги, о том, как классно у вас работать в компании — пять минут для этого достаточно.

Ваш контент должен быть интересным. Важно не сколько людей посмотрит видео, а сколько из них потом заберет его себе в фейсбук и добавит в плейлист в ютубе.

Юрий Гладкий, Managing Partner/CEO в GRAPE

Видимость бренда сегодня достигается тем, насколько он способен воздействовать на максимальное количество органов чувств человека и создавать новый опыт.

Мы проводим массу времени в цифровом мире и наше зрение требует дизайна и интересного контента.

Крупнейшие корпорации мира сделали ставку на звук в коммуникации и пробиваются к нам через слух.

Арома-маркетинг сфокусирован на создании уникальных запахов для брендов в ритейле, домах и офисах.

Мы стали пробовать разные бренды на вкус и забирать с собой в кармане даже конфеты со вкусом премиальных автомобилей.

Анпекинг обрел дикую популярность благодаря потребностям в осязании уникальности брендов и продлении удовольствия от покупки и использования продуктов.

И даже влияние на вестибулярный аппарат с ощущением пространства бренда стало возможным благодаря таким технологиям как VR, AR и панорамным форматам контента.

Все это требует пересмотра стратегии бренда для новых потребителей в цифровой культуре, которая сможет сделать бренд не просто видимым, а желанным и устойчивым перед стремительным технологическим прогрессом.

Анастасия Байдаченко, Chief Operating Officer в razom communications

Сделать бренд видимым должны 4 фактора:

1. Присутствие в точках обитания целевой аудитории, создающие моменты для контакта, пробы и потребления

2. Присутствие в медиа, которые максимально соответствуют медиапотреблению целевой аудитории, включая лидеров мнений

3. Релевантное сообщение, т.е. вызывающее заинтересованность и доверие.

4. Прогнозирование действий конкурентов и применение этой информации планировании продвижения своего бренда.

Коста Шнайдер, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine

Видимым бренд делает энергия и энтузиазм людей, которые им занимаются. За брендом должна стоять мощная стратегия, но она останется пикселями на экране, если ее не реализовывать с должным упорством, смелостью и страстью

Дмитрий Кудинов, стратегический директор, младший партнер AIMBULANCE, CEO MASH Agency

Необходимо постоянно коммуницировать целостные, легко запоминаемые активы бренда, которые с течением времени, создают отличительные структуры памяти. При чем это должна быть максимально охватная коммуникация.

Отличительные активы бренда запоминаются, привлекают и обеспечивают сенсорные и смысловые сигналы. Примерами т ких активов могут быть лого, слоган, джингл, цвет, упаковка и тд.

Александр Питора, директор по маркетингу компании Япошка

Видимым становится тот бренд, о котором говорят. Создавайте такие продукты и услуги, которые хочется рекомендовать. Создать заметный бренд просто, - нужно всего лишь посмотреть как делают конкуренты и сделать иначе.

Олеся Черная, маркетинг-директор First Line Grouр

Как сделать свой бренд видимым: не смотрите на конкурентов - играйте в своей собственной лиге. Определите, чем ваш продукт уникален, как он изменит жизнь людей к лучшему. Если пока ничем — наделите его этими характеристиками, обратитесь к миссии. А дальше останется лишь «малость»: отбросить стереотипы и в крепкой креативной команде придумать уникальный визуальный и текстовый язык коммуникации вашего продукта с внешним миром. Удачного пути!

Владимир Галика, управляющий партнер в NGN.agency

Видимость бренда это сочетание трех основных параметров:

1. Продукт — либо актуальный для рынка, либо сам по себе формирующий рынок. Это постоянная связь маркетинг-продукт/продукт-маркетинг и постоянные изменения.

2. Контент — это все что коммуникационно представляет бренд, от поста в ФБ до упаковки или ролика на ТВ. Контент сегодня должен быть на максимально возможном качественном уровне. И конечно полностью биться с коммуникационной стратегией.

3. Правильное медиа давление — тут все как 20 лет назад. Меняется среда, не меняются медиа законы.

Фестиваль Remarketing – это источник новых идей и оригинальных решений, площадка для коммуникации, которая позволяет привнести изменения в свой маркетинг и сделать его на порядок эффективнее.

Remarketing уже традиционно делился на две части. Первая – выступления хедлайнеров и ток-шоу. Вторая часть – секционные лекции. Приятными сюрпризом для гостей фестиваля стали розыгрыш сертификатов в ресторан “Япошка” и подарков от Аlpari.

Чтобы первыми узнать о будущем мероприятии, можно следить за новостями на странице в Facebook: https://www.facebook.com/Remarketing.ua/

Новости портала «Весь Харьков»