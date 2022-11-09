Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:36
Просмотров: 96

Спонсують війну в Україні: названо 50 відомих брендів, які все ще працюють у росії

Спонсують війну в Україні: названо 50 відомих брендів, які все ще працюють у росії

Після початку повномасштабної війни в Україні багато відомих брендів пішли з російського ринку. Проте є й низка компаній, які продовжують приносити прибуток країні-агресору, стаючи спонсорами кривавої війни.

Міністерство закордонних справ України на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікувало список із 50 відомих західних брендів, які продовжують працювати в росії. Серед них: Danone, Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Phizer, AstraZeneca, Roche, ING, UniCredit та багато інших.

"Міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, безпосередньо фінансують російські військові злочини та геноцид українців", — зазначає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Клієнтів та партнерів із цього списку західних брендів Кулеба закликає бойкотувати та робити це доти, доки вони не припинять спонсорувати війну в Україні та не підуть з росії.

Джерело: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У модульних будинках та амбарах. В Ірландії готують нове житло для українців
Сегодня 08:15    36
Аналитика ISW, 8 ноября
Сегодня 08:15    26
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 9 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:05    53
Росіянин пішов на незвичний крок, щоб втекти від мобілізації
Сегодня 08:04    71
В Індії заявили, що продовжать купувати російську нафту, бо їм так вигідно
Сегодня 07:54    67
"Короче мясо! Вообще вывозят людей каждый день "двухсотиков" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    79
Харківські тероборонівці похвалилися "новітнім" ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду
Сегодня 07:40    75
У рф видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих
Сегодня 07:27    83
У Росії мобілізували депутата від партії Путіна, який виграв вибори у місцевого воєнкома
Сегодня 07:18    84
10 хороших новин 8 листопада
Сегодня 07:16    96
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 