Спонсують війну в Україні: названо 50 відомих брендів, які все ще працюють у росії

Після початку повномасштабної війни в Україні багато відомих брендів пішли з російського ринку. Проте є й низка компаній, які продовжують приносити прибуток країні-агресору, стаючи спонсорами кривавої війни.

Міністерство закордонних справ України на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікувало список із 50 відомих західних брендів, які продовжують працювати в росії. Серед них: Danone, Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Phizer, AstraZeneca, Roche, ING, UniCredit та багато інших.

"Міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, безпосередньо фінансують російські військові злочини та геноцид українців", — зазначає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Клієнтів та партнерів із цього списку західних брендів Кулеба закликає бойкотувати та робити це доти, доки вони не припинять спонсорувати війну в Україні та не підуть з росії.

Джерело: telegraf.com.ua

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