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Співробітники ДФС забезпечили 8,5 млн гривень відшкодування до державного бюджету

Співробітники ДФС забезпечили 8,5 млн гривень відшкодування до державного бюджету

Службовці ГУ ДФС у Сумській області викрили службову особу підприємства в умисному ухиленні від сплати податків, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, бухгалтер одного з комунальних підприємств Сумської області, володіючи інформацією про фінансово-господарську діяльність підприємства, протягом 2018-2019 років умисно ухилився від сплати податків та рентної плати. Вивільнені у такий спосіб кошти направлялись на господарські потреби підприємства.

В результаті вжитих правоохоронцями заходів під час досудового розслідування правопорушники погасили понад 8,5 млн гривень збитків.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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