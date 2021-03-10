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Співробітники ГУ ДФС у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету в розмірі 4,8 млн грн

Співробітники ГУ ДФС у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету в розмірі 4,8 млн грн

Одним з пріоритетних напрямків роботи ДФС є протидія розкраданню бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із товариств, що виконували будівельно-ремонтні роботи, за результатами здійснення господарської діяльності з постачання товарів, робіт та послуг в адресу контрагентів - замовників, не сплатили податкові зобов’язання, чим умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено шкоду у розмірі 4 837 960 грн (ПДВ) та 28 000 грн (штрафні санкції), правопорушнику вручено повідомлення про підозру. Вищевказані збитки були відшкодовані у повному обсязі - 4 865 960 грн, до моменту притягнення вказаної особи до кримінальної відповідальності.

Таким чином, матеріали кримінального провадження, відносно посадової особи, направлено до районного суду м. Києва з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 212 КК України.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс, налоги

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