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США и Великобритания скупили украинские евробонды

США и Великобритания скупили украинские евробонды

Министерство финансов Украины назвало покупателей еврооблигаций на $750 млн с погашением 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд с погашениям 1 ноября 2028-го.

Инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом $750 млн с доходностью 9% годовых - их доли составили 46% и 41% соответственно. Европейские инвесторы купили 12% от выпуска 5-летних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

Об этом сообщили в Минфине.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.

5-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов - 4%, банков - 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Из $2 млрд Украина получила в резервы почти $1,3 млрд от еврооблигаций.

Поскольку $714,5 млн направила кредиторам, заработавшим 17% годовых.

Источник: finclub.net

Новости портала «Весь Харьков»

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