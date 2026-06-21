США в предвкушении нефтяного прилива

Мировой энергетический рынок стремительно движется к перебалансировке, которая рискует крайне серьезно подорвать экономическую модель путинской России, построенную на экспорте углеводородов и геополитическом шантаже. Текущая ситуация на рынке нефти складывается по максимально удобному для США сценарию: синхронное падение глобального спроса и грядущее увеличение добычи ведут к неизбежному обвалу цен.

Главным драйвером сырьевого пике стало резкое охлаждение крупнейших экономик. Международное энергетическое агентство (МЭА) радикально ухудшило прогноз по мировому потреблению нефти, ожидая снижения спроса сразу на 1,1 млн баррелей в сутки (вместо прежних 420 тыс. б/с). Высокие цены на энергоносители и спровоцированные войной на Ближнем Востоке перебои в поставках оказали почти удушающее давление на глобальную экономику.

Первым сокращать закупки начал Китай, обладающий колоссальными резервами, за ним последовали и другие крупные импортеры.

На этом фоне котировки эталонных сортов уже закрепились ниже $80 за баррель. Тем не менее, аналитики ожидают ключевой удар по российскому бюджету только впереди: вопреки попыткам ОПЕК+ удерживать квоты, на рынок через Ормузский пролив начинают пробиваться первые танкеры с дополнительными объемами. Если на Ближнем Востоке удастся избежать деструктивной эскалации со стороны Израиля, в скором времени на рынок хлынет море реальной физической нефти из стран Персидского залива при постоянно снижающемся ценовом тренде.

Для Вашингтона данная конфигурация открывает уникальное окно возможностей. На текущий момент коммерческие запасы ОЭСР находятся на минимумах с 1990 года (сокращение с начала иранского геополитического кризиса составило около 163 млн баррелей). Стратегический резерв США (SPR) также истощен, снизившись более чем на 75 млн баррелей, а запасы на ключевом хабе Кушинг приблизились к технологическому остатку!

Заливание рынка дешевой ближневосточной нефтью позволит Вашингтону провести масштабную и ультрадешевую интервенцию по восполнению госрезервов. Дональд Трамп охотно использует этот прилив сырья, чтобы объявить о «Большой победе Америки и Великой сделке», полностью заместив объемы, потраченные администрацией Байдена, и укрепив энергетическую независимость США.

Для России этот сценарий означает большие финансовые потери. На фоне падения цен, доходы Кремля от продажи нефти, как основного источника финансирования агрессивной войны и раздутого оборонно-промышленного комплекса, критически сократятся.

С учетом западных санкций, потолка цен и огромных дисконтов, с которыми Москва вынуждена продавать свою нефть марки Urals в Азию, реальная выручка упадет ниже уровня рентабельности добычи на истощенных сибирских месторождениях.

Попытки Кремля манипулировать рынком через ОПЕК+ больше не работают: партнеры по картелю в Персидском заливе не намерены бесконечно уступать долю рынка ради спасения российского бюджета.

Прилив дешевой нефти неизбежно приведет к девальвации рубля, раскручиванию инфляции в РФ и дефициту бюджета, который больше нечем будет покрывать. Сырьевая супердержава, превратившаяся в мирового изгоя, оказывается заложником собственной недальновидной политики, уступая лидерство на рынке США.

Джерело: t.me/sytosokrata

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