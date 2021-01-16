США ввели санкции в отношении китайского инвестора “Мотор Cіч”

Об этом сообщило в официальном пресс-релизе Министерство торговли США.

Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора в ПАО “Мотор Січ”. В ведомстве заявили, что компания угрожает национальной безопасности США, сообщает “Економічна правда”.

Так, Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User), куда вносят компании, действующие в интересах китайской армии. В результате компании ограничат экспорт, реэкспорт и перемещение товаров внутри страны.

В сообщении Минторговли США говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon угрожают нацбезопасности США, “помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море”. Более того министр торговли США Уилбур Росс заявил, что действия Китая являются угрозой не только национальной безопасности США, но и безопасности международного сообщества.

“Skyrizon – китайская государственная компания, и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики”, – цитирует Росса “ЕП”.

Введение санкций, по мнению авторов сообщения, должно стать “предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая”.

Напомним, на украинском рынке партнером Skyrizon является харьковский бизнесмен Александр Ярославский. История приобретения китайскими компаниями Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group контрольного пакета акций стратегического предприятия ПАО “Мотор Січ” тянется с 2019 года.

В декабре 2019-го факт продажи акций китайским компаниям подтвердил президент “Мотор Січ” Вячеслав Богуслаев. Компании приобретали более 50% акций, а во владении “Укроборонпрома” их оставалось только порядка 25%. При этом предприятие “Мотор Січ” производит, в частности, двигатели для военных вертолетов, в которых остро нуждается военная промышленность соседней страны-агрессора – Российской Федерации.

Процесс передачи китайцам “Мотор Січ” “забуксовал” в Антимонопольном комитете Украины. Дело о концентрации китайским инвестором пакета акций “Мотор Січ” начали еще в июле 2019 года. Рассмотрение заявки китайцев неоднократно переносили. А 4 августа 2020-го стало известно, что дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon совместно с DCH Group Ярославского подали очередное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций АО “Мотор Сич”. Уже 6 августа на происходящее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. На официальном сайте президента появилось сообщение, что Зеленский “призвал Премьер-министра принять неотложные меры по защите экономических интересов государства”. В частности, президент поручил премьеру вместе с СНБО “осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий (…) имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества “Мотор Січ”.

Еще раньше проверку в отношении “Мотор Січ” начала Служба безопасности Украины. Там сообщили, что досудебное расследование проводят “по факту приготовления к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение акционерного общества “Мотор Січ” как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО “Мотор Січ” помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования”.

Потребности в двигателях “Мотор Січ” в РФ действительно есть. По данным ГК “Укроборонпром”, 80% вертолетов, произведенных в России, оснащены двигателями “Мотор Січ”, в том числе ударный вертолет “Ночной охотник” Ми-28Н. И сети давно обсуждается версия, что Александр Ярославский понадобился китайским инвесторам не только для “решения вопроса” с Антимонопольным комитетом, но и из-за его связей на российском рынке, которые могут позволить вернуть туда продукцию “Мотор Січ”. Ярославского связывают близкие отношения с “кошельком” Путина Олегом Дерипаской. Ярославский и Дерипаска — кумовья.

Так или иначе, Украина продолжает сопротивляться переходу “Мотор Січ” к потенциально опасным инвесторам. Так, в ноябре 2020-го компании получили 3-й отказ антимонопольщиков: заявку Beijing Xinwei Technology Group и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций “Мотор Січ” вернули без рассмотрения. Также Skyrizon направила в Минюст Украины сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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